В Смеле растет количество пострадавших от обстрела — повреждены дома, фото

Смелу атаковали ракетами и дронами.

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Враг ночью обстрелял Смелу в Черкасской области. В результате комбинированной ракетно-дроновой атаки возросло до 11 человек количество пострадавших. Об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"За помощью к медикам обратилось уже 11 человек. Из них двое - детки. Им оказывают всю необходимую помощь", - сообщил он.

По предварительным данным, в черте города зафиксировано падение трех ракет и восьми дронов. По словам Табурца, враг прицельно избивал по гражданской инфраструктуре.

В Смеле значительно повреждены три девятиэтажки, частные дома и автомобили. Также повреждены по меньшей мере четыре учебных заведения, психбольница, практически разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий.

В местной школе обустроили места для размещения людей, которые в этом нуждаются.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, много целей было направлено на Запад.

На самолете F-16 погиб украинский пилот Максим Устименко, который отражал массированную ночную атаку

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