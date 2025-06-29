В Ровенской области водитель получил штраф за превышение скорости, а затем попал в ДТП, в котором лишился ног

Водитель Toyota Avensis не справился с управлением и на огромной скорости врезался в отбойник.

Фото: nikvesti.com

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Возле Ровно произошла ужасная авария, в которой 35-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением и на огромной скорости врезался в отбойник. В результате аварии мужчина получил травматическую ампутацию обеих ног. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«К счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Они первыми оказали помощь — наложили жгуты (кстати, приятно, что наши граждане действительно учатся и могут оказывать первую помощь — очень важный навык). Через несколько минут прибыли и патрульные. Мы тоже подключились: наложили еще один жгут и контролировали состояние пострадавшего до приезда медиков и спасателей», — сообщил он.

Он также добавил, что за несколько минут до трагедии этого же водителя остановили патрульные за превышение скорости. Ему вынесли постановление — штраф 340 грн.

«А после столкновения стрелка спидометра остановилась на отметке 180 км/ч. Будьте благоразумны. Не испытывайте судьбу. Высокая скорость = высокий риск», — добавил Алексей Белошицкий.

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