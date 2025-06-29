Списал предпринимателю 94 млн грн штрафов за просроченные контракты — будут судить экс-чиновника Минобороны

Бывшему чиновнику Минобороны грозит до шести лет лишения свободы.

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Офис Генерального прокурора сообщил, что направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица Министерства обороны, которое списало предпринимателю 94 млн грн штрафов за просроченные контракты.

В ОГП уточнили, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что в 2023 году Министерство обороны заключило ряд договоров на поставку военной одежды с обществами, подконтрольными львовскому предпринимателю.

Компании подписали 23 соглашения на сумму свыше 1,5 млрд грн. При этом на момент заключения договоров общества не имели ни собственных производственных мощностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения обязательств, подчеркнули в ОГП.

С целью избежать начисления штрафных санкций или существенно их уменьшить, предприниматели обратились за помощью к временно исполняющему обязанности директора профильного департамента Министерства обороны Украины. Они просили пересчитать начисленные штрафные санкции за несоблюдение сроков поставки товаров.

«Обвиняемый, в нарушение условий ранее заключенных договоров, необоснованно и безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже были полностью выполнены. В результате штрафные санкции были необоснованно уменьшены с почти 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн», — добавили в ОГП.

Теперь бывшему чиновнику Минобороны грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы.

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