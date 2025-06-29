На Харківщині російський дрон влучив у цивільну автівку та вбив людину

Внаслідок удару загинув 60-річний чоловік.

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У Харківській області російські окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 08:30 ранку ворог влучив дроном по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку села Приколотне.

Внаслідок удару загинув 60-річний чоловік. Ще один 59-річний чоловік отримав вибухове поранення. Його доставили у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

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