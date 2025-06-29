«Йдеться про виживання», — у МЗС пояснили, чому Україна відмовляється від обмежень на міни

У МЗС підкреслили, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення й виробництво протипіхотних мін.

Міністерство закордонних справ України пояснило це рішення країни.

Там нагадали, що у 2005 році Україна ратифікувала Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, відому під назвою «Оттавська конвенція», та з того часу сумлінно виконувала її положення.

«Водночас Російська Федерація, не будучи державою-учасницею Оттавської конвенції, розв’язала проти України збройну агресію та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора», - підкреслили у МЗС.

Там наголосили, що на час підписання та ратифікації державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені.

«Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН», - підкреслили у відомстві.

Також у МЗС нагадали, що Україна не єдина, хто постав перед складним вибором між виконанням зобов’язань за Оттавською конвенцією та ефективністю захисту своєї Батьківщини від жорсткого агресора, який нехтує усіма міжнародно-правовими нормами.

Збройна агресія Російської Федерації проти України вже змусила низку держав — Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію — переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.

«Міжнародна спільнота має усвідомлювати, що з моменту приєднання України та цих держав до Оттавської конвенції ситуація з регіональною безпекою суттєво погіршилася.

Відтак, враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.

В умовах, коли Росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації, Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави. Це стосується зокрема й участі нашої держави у міжнародно-правових документах та механізмах», - додали у МЗС.

Нагадаємо, що депутат Роман Костенко зазначав, що рішення очікують на розгляді у Верховній Раді для законодавчого закріплення. Він додав, що Росія не є стороною конвенції і масово застосовує міни проти українських військових і цивільних.

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