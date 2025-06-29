Моторошне вбивство на Львівщині: чоловік накинувся з ножем на сестер, матір і сусідку

Чоловік убив матір і сестру, ще двох жінок поранив.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Винниках на Львівщині 46-річний чоловік із ножем напав на матір, трьох сестер і сусідку, внаслідок чого загинули двоє жінок. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Внаслідок отриманих травм мати та одна з сестер фігуранта померли на місці.

Двох інших жінок госпіталізували з множинними пораненнями, наразі вони знаходяться у реанімації у важкому стані.

Потерпіла сусідка встигла викликати правоохоронців, які і затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.