Практика судів
  1. В Україні

Моторошне вбивство на Львівщині: чоловік накинувся з ножем на сестер, матір і сусідку

23:30, 29 червня 2025
Чоловік убив матір і сестру, ще двох жінок поранив.
Моторошне вбивство на Львівщині: чоловік накинувся з ножем на сестер, матір і сусідку
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Винниках на Львівщині 46-річний чоловік із ножем напав на матір, трьох сестер і сусідку, внаслідок чого загинули двоє жінок. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Внаслідок отриманих травм мати та одна з сестер фігуранта померли на місці.

Двох інших жінок госпіталізували з множинними пораненнями, наразі вони знаходяться у реанімації у важкому стані.

Потерпіла сусідка встигла викликати правоохоронців, які і затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи повинен суд безпосередньо здійснювати огляд мобільного телефону як доказу у судовому засіданні

Прокурор надав місцевому суду для дослідження мобільний телефон, проте згідно з роз’ясненням спеціаліста, на телефоні встановлено пароль, у зв’язку із чим здійснити огляд речового доказу виявилося неможливим.

У Раді зареєстрували законопроект щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях

Дмитро Наталуха, Давид Арахамія, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроект про внесення змін до законів про публічні закупівлі та про оборонні закупівлі.

Застосування судом спецконфіскації, яка не була передбачена в угоді про визнання винуватості, є підставою для оскарження вироку – Верховний Суд

В угоді про визнання винуватості, укладеній між прокурором і обвинуваченою, жодним словом не згадувалося про умови спеціальної конфіскації, але суд першої інстанції, незважаючи на це, застосував до обвинуваченої такий вид примусу.

Підприємства з переліку Міноборони Defence City отримають гарантії захисту від кримінального переслідування

Для підприємств, яких Міноборони включить до переліку Defence City, виконання оборонного контракту буде вважатися обставиною, яка виключає кримінальну протиправність діяння – Арахамія, Гетманцев та інші зареєстрували пакет законопроектів, який передбачає зміни до КК та КПК.

У Раді пропонують запровадити обов’язкову відеофіксацію процедури ВЛК і посилити покарання за зловживання ТЦК

Пропонується передбачити від 5 до 10 років позбавлення волі для працівників ТЦК за застосування насильства і перевищення службових повноважень, а також запровадити відеофіксацію проходження ВЛК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду