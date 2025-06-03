Ілон Маск різко розкритикував законопроект про витрати Конгресу

«Ганьба тим, хто голосував», – заявив Маск.

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Американський бізнесмен Ілон Маск висловив гостру невдоволеність законопроектом Республіканської партії щодо витрат на президентський порядок денний Дональда Трампа, охарактеризувавши його як «огидну мерзоту».

«Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей масивний, обурливий, наповнений свининою законопроект про витрати Конгресу - це огидна мерзота. Ганьба тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви знаєте», — написав Маск у соцмережі X.

Законопроект під назвою One Big Beautiful Bill Act нещодавно був ухвалений Палатою представників із мінімальною перевагою, а голосування у Сенаті відбудеться згодом.

У Білому домі відреагували на критику Маска, зазначивши, що різкі висловлювання бізнесмена не вплинуть на позицію президента Трампа щодо цього бюджету.

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