Лише один із шести українців складає практичний водійський іспит з першої спроби — МВС

За даними МВС, 17% українців складають водійський іспит з першої спроби.

Фото: lvv.hsc.gov.ua

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У 2025 році лише 17% українців успішно складають практичний іспит з водіння з першої спроби. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, підсумовуючи результати іспитів у сервісних центрах.

З початку року в сервісних центрах МВС відбулося понад 302 тисячі практичних іспитів, однак лише близько 50 тисяч були складені з першої спроби. Це свідчить про високі вимоги до рівня підготовки майбутніх водіїв.

Найпопулярнішою категорією для складання іспиту залишається категорія B — для легкових автомобілів. Мінімальна тривалість практичного навчання становить 40 годин для механічної коробки передач і 38 — для автоматичної. Однак МВС наголошує: головне не кількість годин, а якість підготовки.

У процесі навчання курсанти можуть ознайомитись з маршрутами, за якими складають іспит — вони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС. Це дозволяє не лише вивчити особливості маршруту, а й зменшити стрес перед вирішальним днем.

Під час самого іспиту допускається не більше трьох типових помилок. У разі невдачі повторна спроба можлива через 10 днів. За цей час у МВС радять попрацювати над помилками та, за потреби, пройти додаткові заняття.

Для допуску до практичного іспиту потрібно мати паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код і чинну медичну довідку.

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