Только один из шести украинцев сдает практический водительский экзамен с первой попытки – МВД

По данным МВД, 17% украинцев сдают водительский экзамен с первой попытки.

Фото: lvv.hsc.gov.ua

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В 2025 году только 17% украинцев успешно сдают практический экзамен по вождению с первой попытки. Об этом сообщило Министерство внутренних дел, подытоживая результаты экзаменов в сервисных центрах.

С начала года в сервисных центрах МВД состоялось более 302 тысяч практических экзаменов, однако лишь около 50 тысяч были сданы с первой попытки. Это свидетельствует о высоких требованиях к уровню подготовки будущих водителей.

Самой популярной категорией для сдачи экзамена остается категория B - для легковых автомобилей. Минимальная продолжительность практического обучения составляет 40 часов для механической коробки передач и 38 - для автоматической. Однако МВД подчеркивает: главное не количество часов, а качество подготовки.

В процессе обучения курсанты могут ознакомиться с маршрутами, по которым сдают экзамен - они доступны на сайте Главного сервисного центра МВД. Это позволяет не только изучить особенности маршрута, но и уменьшить стресс перед решающим днем.

Во время самого экзамена допускается не более трех типичных ошибок. В случае неудачи повторная попытка возможна через 10 дней. За это время в МВД советуют поработать над ошибками и, при необходимости, пройти дополнительные занятия.

Для допуска к практическому экзамену нужно иметь паспорт или ID-карту, идентификационный код и действующую медицинскую справку.

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