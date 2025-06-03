Илон Маск резко раскритиковал законопроект о расходах Конгресса

«Позор тем, кто голосовал», – заявил Маск.

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Американский бизнесмен Илон Маск выразил острое недовольство законопроектом Республиканской партии по расходам на президентскую повестку дня Дональда Трампа, охарактеризовав его как «отвратительную мерзость».

«Извините, но я больше не могу этого терпеть. Этот массивный, возмутительный, наполненный свининой законопроект о расходах Конгресса - это отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него проголосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы знаете», - написал Маск в соцсети X.

Законопроект под названием One Big Beautiful Bill Act недавно был принят Палатой представителей с минимальным перевесом, а голосование в Сенате состоится позже.

В Белом доме отреагировали на критику Маска, отметив, что резкие высказывания бизнесмена не повлияют на позицию президента Трампа по этому бюджету.

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