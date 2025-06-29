Як подати заяву на призначення житлової пільги ветеранам війни онлайн — відеоінструкція

Ветерани війни можуть подати заяву на призначення житлової пільги онлайн.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що ветерани війни та члени їхніх родин можуть скористатися спрощеним механізмом подання заяви на призначення житлової пільги. Заява подається в межах експериментального проекту, що передбачає обмін інформацією між державними реєстрами та мінімізацію паперових документів (постанова КМУ від 27.12.2023 № 1395).

Способи подання заяви:

- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

- особисто — у сервісних центрах Пенсійного фонду України, в уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або в ЦНАПах;

- поштою — на адресу органу Пенсійного фонду.

Відеоінструкція подачі заяви на призначення житлової пільги онлайн:

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