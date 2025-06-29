Дональд Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти РФ, — сенатор Ліндсі Грем

Сенатор Ліндсі Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні.

Фото: ukrinform.com

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є ініціатором законопроекту із санкціями проти Росії за торгівлю нафтою, заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав ухвалення документу в Конгресі. Про це він сказав в ефірі ABC News.

Грем підкреслив, що під час гри в гольф у суботу Трамп уперше сказав йому, що «настав час діяти – рухати ваш законопроект уперед».

«Наступного дня після липневої перерви (в роботі Конгресу, завершується 6 липня. – ред.) ми ухвалимо законопроект», – сказав він.

Ліндсі Грем також висловив упевненість, що президент США підпише ухвалений законопроект про санкції.

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