Избивал, душил, а потом расчленял тела — в Японии казнили «убийцу из Твиттера»

Жертвами убийцы стали восемь женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 26 лет.

Фото: bbc.co.uk

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В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси, которого называли «убийцей из Твиттера». Он был признан виновным в жестоком убийстве девяти человек, пишет Bild.

Сираиси искал своих жертв через твиттер (сейчас X), выбирая людей, писавших о суицидальных мыслях. Он обещал им помощь, заманивал к себе домой, убивал, а затем расчленял тела. Его жертвами стали восемь женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 26 лет. Части тел он хранил в холодильниках и ящиках с инструментами.

«Девять жертв были избиты, задушены, убиты, ограблены и изуродованы, части тел спрятаны по коробкам, некоторые выброшены на свалку», — заявил министр юстиции Японии Кейсуке Судзуки.

Япония остается одной из немногих демократических стран, где смертная казнь все еще применяется. Согласно опросу правительства 2024 года, 83% японцев считают смертную казнь «необходимой мерой».

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