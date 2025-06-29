Практика судов
  1. В мире

Избивал, душил, а потом расчленял тела — в Японии казнили «убийцу из Твиттера»

20:55, 29 июня 2025
Жертвами убийцы стали восемь женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 26 лет.
Избивал, душил, а потом расчленял тела — в Японии казнили «убийцу из Твиттера»
Фото: bbc.co.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси, которого называли «убийцей из Твиттера». Он был признан виновным в жестоком убийстве девяти человек, пишет Bild.

Сираиси искал своих жертв через твиттер (сейчас X), выбирая людей, писавших о суицидальных мыслях. Он обещал им помощь, заманивал к себе домой, убивал, а затем расчленял тела. Его жертвами стали восемь женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 26 лет. Части тел он хранил в холодильниках и ящиках с инструментами.

«Девять жертв были избиты, задушены, убиты, ограблены и изуродованы, части тел спрятаны по коробкам, некоторые выброшены на свалку», — заявил министр юстиции Японии Кейсуке Судзуки.

Япония остается одной из немногих демократических стран, где смертная казнь все еще применяется. Согласно опросу правительства 2024 года, 83% японцев считают смертную казнь «необходимой мерой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

суд Япония

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство прогнозирует курс 44,7 грн за доллар в 2026 году – бюджетная декларация

Минфин считает, что средний курс в 2026 году составит 44,7 грн за доллар.

Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что впереди – комплексная трансформация адвокатуры

Также Ольга Стефанишина заявила, что «политические интриги и кулуарные игры особенно контрастируют с реальными вызовами».

Военнослужащим 18-24 лет, отслужившим по контракту, будет гарантирована отсрочка на год – Минобороны

Для добровольцев 18-24 лет, отслуживших по контракту, будет гарантирована отсрочка от мобилизации на целых 12 месяцев.

Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет

В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.

148 млрд за счет налогов и 185 млрд – ОВГЗ — Роксолана Пидласа рассказала, откуда возьмут средства на увеличение оборонных расходов

Основными источниками для покрытия увеличения оборонных расходов на 412 млрд грн станет увеличение привлечения средств от ОВГЗ и перевыполнение собственных доходов бюджета.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бутенко
    Андрій Бутенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду