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На Хмельниччині чоловік не з’явився до ТЦК після повістки, бо «хворіє на епілепсію і у нього болить спина»: що вирішив суд

13:56, 30 червня 2025
Військовозобов’язаний отримав повістку, однак без поважних причин на вказану дату і час на збір не з’явився.
На Хмельниччині чоловік не з’явився до ТЦК після повістки, бо «хворіє на епілепсію і у нього болить спина»: що вирішив суд
Фото: Getty Images
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На Хмельниччині чоловіка засуджено до 3 років ув’язнення за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Вирок у справі № 676/5880/24 виніс Кам’янець-Подільський міськрайонний суд.

Як вказується у матеріалах справи, у жовтні 2023 року військовозобов’язаний, будучи придатним за станом здоров`я для проходження військової служби та не маючи підстав для відстрочки, отримав повістку. Однак він без умисно не з’явився за викликом та не повідомив про причину неявки, тобто ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений свою провину не визнав.

Зазначив, що дійсно навесні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для проходження військової служби. Після того, його двічі відправляли до військових частин, проте там «його відмовлялися прийняти».

Підтвердив, що отримав повістку про виклик до ТЦК, проте не з’явився.

«Причин неявки він не пам`ятає, можливо у нього погіршився стан здоров`я, адже хворіє на епілепсію і у нього болить спина. Проте, до лікаря він не звертався. Також у 2024 році він проходив огляд у ВЛК, проте огляд не було завершено, адже йому дали направлення на обласну комісію, на яку він не поїхав через відсутність коштів. Вину не визнає, адже постійно перебуває на зв`язку і будь-що не перешкоджало працівникам РТЦК та СП його повторно викликати і відправити до військової частини»,  — вказується у матеріалах справи.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст.336 КК України, і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

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