Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Як правильно викликати «швидку» у критичній ситуації, щоб вона точно приїхала — інструкція, що може врятувати життя

13:01, 30 червня 2025
Як викликати швидку допомогу, щоб вона точно приїхала.
Як правильно викликати «швидку» у критичній ситуації, щоб вона точно приїхала — інструкція, що може врятувати життя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ситуаціях, коли йдеться про життя та смерть, правильно сформульоване звернення до «швидкої» може стати вирішальним. Багато українців досі не знають, що саме потрібно сказати диспетчеру 103, щоб не отримати відмову в екстреному виїзді бригади. 

Коли «швидка» зобов’язана виїхати, повідомили у Гребінківській селищній територіальній громаді.

Відповідно до класифікації викликів, медична допомога поділяється на категорії:

Категорія 1 – критичний стан (доїзд до 10 хв):

  • раптова втрата свідомості
  • зупинка дихання, судоми
  • біль у грудях із задишкою
  • симптоми інсульту (перекос обличчя, втрата мовлення, слабкість кінцівок)
  • масивна кровотеча

Категорія 2 – екстрений стан (доїзд до 20 хв):

  • артеріальний тиск понад 180/120 із нудотою, головним болем
  • сильне серцебиття, тривога
  • біль у грудях без зупинки дихання
  • запаморочення, нестійкість, слабкість

Категорія 3 – неекстрений стан (бригада може не виїхати):

  • підвищена температура без судом
  • стабільно високий тиск без скарг
  • загальне нездужання без конкретних скарг

Як правильно звернутись до диспетчера?
Використовуйте чіткі формулювання, які вказують на погіршення стану:

  • «Це сталося раптово»
  • «Стан погіршується»
  • «Такого раніше не було»
  • «Не контролюється вдома»
  • «Потрібна екстрена допомога»

Приклади формулювань:

  • Інфаркт:
    «Чоловік, 63 роки. Раптовий біль за грудиною, не проходить 20 хвилин. Важко дихає, сильна слабкість. Раніше такого не було.»
  • Гіпертонічний криз:
    «Мати, 72 роки. Тиск 220/130. Головний біль, хитка хода, порушене мовлення. Стан не контролюється, вперше.»
  • Інсульт:
    «Жінка, 60 років. Перекос обличчя, не говорить, не піднімає руку. Почалося кілька хвилин тому, стан швидко погіршується.»
  • Набряк легень:
    «Батько, 70 років. Дуже важко дихає, кашель із піною, не може лягти. Раніше не було.»

Що робити, якщо диспетчер відмовляє?
Скажіть:
«Цей дзвінок записується. У людини критичний стан, якого не було раніше. Ви відмовляєтесь направити бригаду? Прошу з’єднати мене зі старшим черговим лікарем.»

Всі дзвінки на 103 фіксуються. Ви маєте право вимагати допомоги у критичній ситуації. Правильні слова можуть врятувати життя.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», існує переконання, ніби бригаду екстреної медичної допомоги можна викликати при будь-яких проблемах зі здоров’ям. Однак, пояснили у Національній службі здоров'я України, це не так.

«Екстрена медична допомога називається саме так тому, що надається в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людини», - пишуть у Нацслужбі здоров'я.

Невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин. А саме:

  • раптовий розлад дихання;
  • раптовий біль у ділянці серця;
  • сильна кровотеча;
  • блювота кров’ю;
  • гострий біль у животі;
  • ураження струмом чи блискавкою;
  • ушкодження в аварії;
  • поранення при обстрілах тощо.

При цих та подібних станах потрібно негайно телефонувати 103.

У НСЗУ наголошують, що екстренка не приїздить, щоб виміряти тиск, збити температуру чи відвезти до лікарні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

МОЗ охорона здоров'я поради для здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Видатки на оборону збільшать на 412 млрд – Кабмін зареєстрував у парламенті зміни до бюджету на 2025 рік

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік

В Україні оголосили добір на 230 посад прокурорів окружних прокуратур

Добір на 230 посад прокурорів оголошено у зв’язку з листом Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Верховний Суд висловився щодо заміни військовослужбовцю, який не з’явився вчасно на службу, покарання у виді позбавлення волі на службове обмеження

Прокурор стверджував, що апеляційний суд не навів мотивів, із яких він дійшов висновку про можливість виправлення засудженого за ч. 5 ст. 407 КК військовослужбовця без відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

Григорій Мамка: «Допуск іноземців до обрання Генерального прокурора буде можливий лише у разі зміни Конституції»

Якщо ми прагнемо створити прокуратуру європейського зразка, то до рівня незалежності прокурора необхідно ставитися не інакше, як до рівня незалежності судді – заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка.

Верховний Суд висловився щодо кваліфікації за ознакою повторності привласнення та розтрати чужого майна

Сторона захисту вважала, що суд неправильно кваліфікував дії за ч. 3 ст. 191 КК за ознакою «повторність», оскільки всі епізоди були об’єднані єдиним умислом на привласнення коштів одного потерпілого та єдиним способом, а тому становлять продовжуваний злочин.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду