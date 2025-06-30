Як правильно викликати «швидку» у критичній ситуації, щоб вона точно приїхала — інструкція, що може врятувати життя

Як викликати швидку допомогу, щоб вона точно приїхала.

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У ситуаціях, коли йдеться про життя та смерть, правильно сформульоване звернення до «швидкої» може стати вирішальним. Багато українців досі не знають, що саме потрібно сказати диспетчеру 103, щоб не отримати відмову в екстреному виїзді бригади.

Коли «швидка» зобов’язана виїхати, повідомили у Гребінківській селищній територіальній громаді.

Відповідно до класифікації викликів, медична допомога поділяється на категорії:

Категорія 1 – критичний стан (доїзд до 10 хв):

раптова втрата свідомості

зупинка дихання, судоми

біль у грудях із задишкою

симптоми інсульту (перекос обличчя, втрата мовлення, слабкість кінцівок)

масивна кровотеча

Категорія 2 – екстрений стан (доїзд до 20 хв):

артеріальний тиск понад 180/120 із нудотою, головним болем

сильне серцебиття, тривога

біль у грудях без зупинки дихання

запаморочення, нестійкість, слабкість

Категорія 3 – неекстрений стан (бригада може не виїхати):

підвищена температура без судом

стабільно високий тиск без скарг

загальне нездужання без конкретних скарг

Як правильно звернутись до диспетчера?

Використовуйте чіткі формулювання, які вказують на погіршення стану:

«Це сталося раптово»

«Стан погіршується»

«Такого раніше не було»

«Не контролюється вдома»

«Потрібна екстрена допомога»

Приклади формулювань:

Інфаркт:

«Чоловік, 63 роки. Раптовий біль за грудиною, не проходить 20 хвилин. Важко дихає, сильна слабкість. Раніше такого не було.»

«Чоловік, 63 роки. Раптовий біль за грудиною, не проходить 20 хвилин. Важко дихає, сильна слабкість. Раніше такого не було.» Гіпертонічний криз:

«Мати, 72 роки. Тиск 220/130. Головний біль, хитка хода, порушене мовлення. Стан не контролюється, вперше.»

«Мати, 72 роки. Тиск 220/130. Головний біль, хитка хода, порушене мовлення. Стан не контролюється, вперше.» Інсульт:

«Жінка, 60 років. Перекос обличчя, не говорить, не піднімає руку. Почалося кілька хвилин тому, стан швидко погіршується.»

«Жінка, 60 років. Перекос обличчя, не говорить, не піднімає руку. Почалося кілька хвилин тому, стан швидко погіршується.» Набряк легень:

«Батько, 70 років. Дуже важко дихає, кашель із піною, не може лягти. Раніше не було.»

Що робити, якщо диспетчер відмовляє?

Скажіть:

«Цей дзвінок записується. У людини критичний стан, якого не було раніше. Ви відмовляєтесь направити бригаду? Прошу з’єднати мене зі старшим черговим лікарем.»

Всі дзвінки на 103 фіксуються. Ви маєте право вимагати допомоги у критичній ситуації. Правильні слова можуть врятувати життя.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», існує переконання, ніби бригаду екстреної медичної допомоги можна викликати при будь-яких проблемах зі здоров’ям. Однак, пояснили у Національній службі здоров'я України, це не так.

«Екстрена медична допомога називається саме так тому, що надається в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людини», - пишуть у Нацслужбі здоров'я.

Невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин. А саме:

раптовий розлад дихання;

раптовий біль у ділянці серця;

сильна кровотеча;

блювота кров’ю;

гострий біль у животі;

ураження струмом чи блискавкою;

ушкодження в аварії;

поранення при обстрілах тощо.

При цих та подібних станах потрібно негайно телефонувати 103.

У НСЗУ наголошують, що екстренка не приїздить, щоб виміряти тиск, збити температуру чи відвезти до лікарні.

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