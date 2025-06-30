Як правильно викликати «швидку» у критичній ситуації, щоб вона точно приїхала — інструкція, що може врятувати життя

У ситуаціях, коли йдеться про життя та смерть, правильно сформульоване звернення до «швидкої» може стати вирішальним. Багато українців досі не знають, що саме потрібно сказати диспетчеру 103, щоб не отримати відмову в екстреному виїзді бригади.
Коли «швидка» зобов’язана виїхати, повідомили у Гребінківській селищній територіальній громаді.
Відповідно до класифікації викликів, медична допомога поділяється на категорії:
Категорія 1 – критичний стан (доїзд до 10 хв):
Категорія 2 – екстрений стан (доїзд до 20 хв):
Категорія 3 – неекстрений стан (бригада може не виїхати):
Як правильно звернутись до диспетчера?
Використовуйте чіткі формулювання, які вказують на погіршення стану:
Приклади формулювань:
Що робити, якщо диспетчер відмовляє?
Скажіть:
«Цей дзвінок записується. У людини критичний стан, якого не було раніше. Ви відмовляєтесь направити бригаду? Прошу з’єднати мене зі старшим черговим лікарем.»
Всі дзвінки на 103 фіксуються. Ви маєте право вимагати допомоги у критичній ситуації. Правильні слова можуть врятувати життя.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», існує переконання, ніби бригаду екстреної медичної допомоги можна викликати при будь-яких проблемах зі здоров’ям. Однак, пояснили у Національній службі здоров'я України, це не так.
«Екстрена медична допомога називається саме так тому, що надається в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людини», - пишуть у Нацслужбі здоров'я.
Невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин. А саме:
При цих та подібних станах потрібно негайно телефонувати 103.
У НСЗУ наголошують, що екстренка не приїздить, щоб виміряти тиск, збити температуру чи відвезти до лікарні.
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