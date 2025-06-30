В Україні оголосили добір на 230 посад прокурорів окружних прокуратур

Добір на 230 посад прокурорів оголошено у зв’язку з листом Генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 30 червня оголосила добір кандидатів на 230 посад прокурорів окружної прокуратури.

Даний добір КДКП оголосила, спираючись на лист Генерального прокурора Руслана Кравченка від 26 червня.

Добір почнеться з 1 липня 2025 року. Прийом документів буде тривати до 25 липня.

Остаточний перелік вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів буде зазначено в оголошенні про проведення конкурсу на призначення прокурором-стажистом окружної прокуратури згідно з вимогами ч. 2 статті 32-1 Закону «Про прокуратуру».

Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 Закону.

Так, прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором – стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, а також проходив базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Кандидати мають подати наступний перелік документів до КДКП для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора:

письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора;

копія паспорта та копія документа, що засвідчує реєстрацію у реєстрі платників податків;

анкета кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографія;

копія диплома про вищу юридичну освіту, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;

копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

медична довідка про стан здоров’я;

копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації;

копія декларації;

заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

декларація доброчесності і родинних зв’язків.

Кінцевий термін подання документів до КДКП, особами, які виявили бажання стати прокурором – 16 год. 45 хв. 25 липня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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