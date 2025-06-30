В Україні оголосили добір на 230 посад прокурорів окружних прокуратур

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 30 червня оголосила добір кандидатів на 230 посад прокурорів окружної прокуратури.
Даний добір КДКП оголосила, спираючись на лист Генерального прокурора Руслана Кравченка від 26 червня.
Добір почнеться з 1 липня 2025 року. Прийом документів буде тривати до 25 липня.
Остаточний перелік вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів буде зазначено в оголошенні про проведення конкурсу на призначення прокурором-стажистом окружної прокуратури згідно з вимогами ч. 2 статті 32-1 Закону «Про прокуратуру».
Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 Закону.
Так, прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором – стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, а також проходив базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.
Кандидати мають подати наступний перелік документів до КДКП для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора:
Кінцевий термін подання документів до КДКП, особами, які виявили бажання стати прокурором – 16 год. 45 хв. 25 липня 2025 року.
Автор: Наталя Мамченко
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