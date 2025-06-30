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У США чоловік зірвав дебати в Сенаті щодо законопроекту Трампа про масштабне зниження податків, відео

13:38, 30 червня 2025
Чоловік вигукував образи, відмовився зупинитись на вимогу поліції та був заарештований за порушення порядку.
У США чоловік зірвав дебати в Сенаті щодо законопроекту Трампа про масштабне зниження податків, відео
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У США затримали чоловіка, який зірвав дебати в Сенаті під час обговорення законопроекту щодо масштабного скорочення податків і видатків, який президент Дональд Трамп назвав своїм «великим, прекрасним законом». Про це повідомляє Foх News.

Порушником виявився Аллен Д. Роджерс із Флориди. За інформацією правоохоронців, його заарештували за незаконну поведінку, оскільки він відмовився виконати вимоги поліцейських і припинити крики з балкона Сенату.

Інцидент стався близько 19:00 за місцевим часом, між виступами сенатора Берні Сандерса і лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

Зі слів свідків, Роджерс вигукував у бік законодавців: «Ви жахливі!» і «Ви огидні!». Більшість його реплік були незрозумілими, однак, за повідомленнями, вони були спрямовані на адресу республіканських сенаторів.

На момент інциденту засідання вів сенатор-республіканець Дейв МакКормік. Було видно, як він кілька разів звертався до охорони з проханням відновити порядок у залі.

Правоохоронці швидко вивели Роджерса із приміщення, після чого дебати відновилися. Поліція повідомила, що розслідування триває.

Раніше Ілон Маск різко розкритикував законопроект про витрати Конгресу.

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США

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