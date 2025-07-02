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НАПК представит изменения в проверке деклараций, а Госфинмониторинг ожидает независимый обзор – Меморандум с МВФ

08:45, 2 июля 2025
Кабмин также примет изменения в постановление о закупках в условиях военного положения, которые потребуют публикации информации о конечных бенефициарных владельцах компаний.
НАПК представит изменения в проверке деклараций, а Госфинмониторинг ожидает независимый обзор – Меморандум с МВФ
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Международный валютный фонд (МВФ) в обновленном Меморандуме указал, что украинские власти обязались, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) продолжит укреплять свои возможности по проведению риск-ориентированной верификации деклараций активов, сосредоточившись на публичных служащих, находящихся под юрисдикцией НАБУ, в сферах повышенного риска, включая восстановление и реконструкцию.

«Чтобы максимально использовать информацию из деклараций активов, НАПК при технической помощи МВФ до конца сентября выдаст дополнительные рекомендации по методологиям комплексной верификации деклараций активов и мониторингу образа жизни с акцентом на высокорисковые секторы, такие как доходы (налоговые и таможенные), закупки (особенно для восстановления и реконструкции) и энергетика», — указал МВФ в Меморандуме.

Также МВФ отмечает, что до сентября 2025 года Кабмин примет изменения в постановление о закупках в условиях военного положения №1178, которые потребуют публикации информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) компаний, получивших прямые контракты или контракты, заключенные по переговорной процедуре, для публичных закупок.

«НАПК продолжит наращивать свои возможности для проведения риск-ориентированной верификации деклараций активов, сосредоточиваясь на публичных служащих, находящихся под юрисдикцией НАБУ, в сферах повышенного риска, включая восстановление и реконструкцию. Агентство будет максимизировать расследования мониторинга образа жизни, использовать технологии (включая увеличение мощностей для хранения данных) и запросы информации в другие ведомства и иностранным партнерам.

С этой целью, при поддержке технической помощи МВФ, НАПК опубликует до конца сентября 2025 года дальнейшие указания и общие правила для риск-ориентированной, приоритетной и всеобъемлющей верификации деклараций активов, а также по мерам мониторинга образа жизни, сосредоточиваясь на лицах с высоким уровнем риска», — отмечено в документе.

Со своей стороны, украинская сторона указывает, что улучшит эффективность режима конечных бенефициарных владельцев (КБВ) для повышения прозрачности в публичных закупках, выявления конфликтов интересов через прозрачные структуры собственности и предотвращения злоупотреблений компаниями.

«Мы обязуемся выполнить два действия до сентября 2025 года:

Во-первых, Кабинет Министров Украины примет изменения в постановление о закупках в условиях военного положения №1178, которые потребуют публикации информации о КБВ для компаний, получивших прямые контракты или контракты, заключенные по переговорной процедуре для публичных закупок.

Во-вторых, тогда как сейчас только успешные резиденты-участники торгов подлежат публикации информации о КБВ, информация о КБВ также будет публиковаться для успешных нерезидентов-участников торгов. Соответствующие изменения также будут отражены в законопроекте «О публичных закупках» №11520 перед вторым чтением», — отметил правительство в Меморандуме с МВФ.

Кроме того, деятельность и эффективность Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в сфере анализа и распространения сообщений о подозрительных операциях будет усилена, в частности, путем разработки и внедрения дорожной карты технической помощи.

«Для подготовки к будущей оценке MONEYVAL и обеспечения соответствия нашей системы гармонизированной (операционной) рамочной программе европейских стран, до конца декабря 2025 года будет проведен независимый фактический обзор сильных и слабых сторон Госфинмониторинга.

Этот обзор состоится в консультации с МВФ и соответствующими заинтересованными сторонами, включая согласование технического задания, критериев и методологии.

Обзор будет проведен международно признанной фирмой, которая проанализирует информацию, предоставленную Госфинмониторингом, в соответствии с требованиями пакета законодательства ЕС по противодействию отмыванию средств/финансированию терроризма (AML/CFT) и Стандартов FATF», — указало правительство в документе.

Автор: Наталя Мамченко

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НАПК МВФ

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