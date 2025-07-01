Коррупционная схема с землей в Киеве: АП ВАКС не изменила меры пресечения трем фигурантам дела

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меры пресечения трем подозреваемым по делу.

Источник фото: НАБУ, САП

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 1 июля не удовлетворила апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения, оставив без изменений меры пресечения трем подозреваемым по делу о коррупционной схеме с землей в Киеве. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Речь идет о бывшем советнике главы Министерства развития общин и территорий Украины, экс-госсекретаре ведомства и представителе строительной компании.

Как сообщалось ранее, 13 июня ВАКС избрал меру пресечения для экс-советника в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн и возложением процессуальных обязанностей.

17 и 20 июня аналогичные решения были приняты в отношении бывшего госсекретаря и застройщика. Для первого суд определил альтернативу в виде 20 млн грн залога, для второго — 100 млн грн.

По данным следствия, дело касается схемы незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

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