Корупційна схема із землею у Києві: АП ВАКС не змінила запобіжні заходи трьом фігурантам справи

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі.

Джерело фото: НАБУ, САП

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 1 липня не задовольнила апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, залишивши без змін запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі про корупційну схему із землею у Києві. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Йдеться про колишнього радника очільника Міністерства розвитку громад та територій України, ексдержсекретаря відомства та представника будівельної компанії.

Як повідомлялося раніше, 13 червня ВАКС обрав запобіжний захід для ексрадника у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 25 млн грн та покладенням процесуальних обов’язків.

17 та 20 червня аналогічні рішення були ухвалені щодо колишнього держсекретаря та забудовника. Для першого суд визначив альтернативу у вигляді 20 млн грн застави, для другого — 100 млн грн.

За даними слідства, справа стосується схеми незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

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