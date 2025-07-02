НАЗК представить зміни у перевірці декларацій, а Держфінмоніторинг чекає незалежний огляд – Меморандум з МВФ

Також Кабмін ухвалить зміни до постанови про закупівлі в умовах воєнного стану, які вимагатимуть публікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній.

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленому Меморандумі вказав, що українська влада зобов'язалася, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжуватиме зміцнювати свої спроможності щодо проведення ризик-орієнтованої верифікації декларацій активів, зосереджуючись на публічних службовцях, які перебувають під юрисдикцією НАБУ, у сферах підвищеного ризику, включно з відбудовою та відновленням.

«Щоб максимально використовувати інформацію з декларацій активів, НАЗК за технічної допомоги МВФ до кінця вересня видасть додаткові рекомендації щодо методологій комплексної верифікації декларацій активів та моніторингу способу життя з акцентом на високоризикові сектори, такі як доходи (податкові та митні), закупівлі (особливо для відбудови та відновлення) та енергетика», вказав МВФ у Меморандумі.

Також МВФ зазначає, що до вересня 2025 року Кабмін ухвалить зміни до постанови про закупівлі в умовах воєнного стану №1178, які вимагатимуть публікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній, що отримали прямі контракти або контракти, укладені за переговорною процедурою, для публічних закупівель.

«НАЗК продовжить нарощувати свої можливості для проведення ризик-орієнтованої верифікації декларацій активів, зосереджуючись на публічних службовцях, що перебувають під юрисдикцією НАБУ, у сферах підвищеного ризику, включаючи відбудову та відновлення. Агентство максимізуватиме розслідування моніторингу способу життя, використовуватиме технології (включаючи збільшення потужностей для зберігання даних) та запити інформації до інших відомств та іноземних партнерів.

З цією метою, за підтримки технічної допомоги МВФ, НАЗК опублікує до кінця вересня 2025 року подальші вказівки та загальні правила для ризик-орієнтованої, пріоритетної та всеосяжної верифікації декларацій активів, а також щодо заходів моніторингу способу життя, зосереджуючись на особах з високим рівнем ризику», зазначено у документі.

Зі свого боку, українська сторона вказує, що покращить ефективність режиму кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) для підвищення прозорості в публічних закупівлях, виявлення конфліктів інтересів через прозорі структури власності та запобігання зловживанням компаніями.

«Ми зобов'язуємося виконати дві дії до вересня 2025 року:

По-перше, Кабінет Міністрів України ухвалить зміни до постанови про закупівлі в умовах воєнного стану №1178, які вимагатимуть публікації інформації про КБВ для компаній, що отримали прямі контракти або контракти, укладені за переговорною процедурою для публічних закупівель.

По-друге, тоді як зараз лише успішні резиденти-учасники торгів підлягають публікації інформації про КБВ, інформація про КБВ також буде публікуватися для успішних нерезидентів-учасників торгів. Відповідні зміни також будуть відображені в законопроекті «Про публічні закупівлі» №11520 перед другим читанням», зазначив уряд у Меморандумі з МВФ.

Крім того, діяльність та ефективність Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) у сфері аналізу та розповсюдження повідомлень про підозрілі операції буде посилена, зокрема, шляхом розробки та впровадження дорожньої карти технічної допомоги.

«Для підготовки до майбутньої оцінки MONEYVAL та забезпечення відповідності нашої системи гармонізованій (операційній) рамковій програмі європейських країн, до кінця грудня 2025 року буде проведено незалежний фактичний огляд сильних та слабких сторін Держфінмоніторингу.

Цей огляд відбудеться у консультації з МВФ та відповідними зацікавленими сторонами, включаючи узгодження технічного завдання, критеріїв та методології.

Огляд буде проведено міжнародно визнаною фірмою, яка проаналізує інформацію, надану Держфінмоніторингом, відповідно до вимог пакету законодавства ЄС щодо протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (AML/CFT) та Стандартів FATF», вказав уряд у документі.

Автор: Наталя Мамченко

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