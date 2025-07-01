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Сенат США ухвалив законопроект Трампа про податкову політику – вирішальний голос був за Венсом

21:19, 1 липня 2025
Сенат США з мінімальною перевагою схвалив масштабний законопроект Дональда Трампа.
Сенат США ухвалив законопроект Трампа про податкову політику – вирішальний голос був за Венсом
Джерело фото: Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images
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Сенат США, у якому більшість мають республіканці, з мінімальною перевагою схвалив 1 липня масштабний пакет податкових та бюджетних скорочень президента Дональда Трампа після багатоденної роботи над тим, щоб заручитися підтримкою ключових сенаторів, які вагалися. Для направлення документа на підпис президенту залишився один важливий крок.

Голосування завершилось з рахунком 50-50, і вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс, пише CNN.

Республіканські сенатори Ренд Пол, Сьюзан Коллінз і Том Тілліс проголосували «проти» разом із демократами.

Як вказується, багатотрильйонний законопроєкт передбачає податкові пільги та збільшення фінансування національної безпеки, частково за рахунок найбільшого скорочення федеральної системи соціального захисту за останні десятиліття.

Що далі: тепер масштабний законопроєкт має пройти голосування в Палаті представників, перш ніж його передадуть на підпис президенту. Лідери республіканців намагаються встигнути до встановленого Трампом терміну — 4 липня.

Нагадаємо, що у США затримали чоловіка, який зірвав дебати в Сенаті під час обговорення законопроекту президента Дональда Трампа Big Beautiful Bill Act.

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США

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