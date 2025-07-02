Новий Порядок погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для керівників апаратів судів від Верховного Суду до місцевих судів – документ

З тексту нового Порядку погодження преміювання зникли згадки про економію фонду оплати праці та про надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи.

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Державна судова адміністрація 27 червня 2025 року затвердила новий Порядок погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь ДСА України та їх заступникам.

Відповідно стара редакція Порядку, яка була затверджена ДСА 6 липня 2017 року, втратила чинність.

Новий Порядок погодження преміювання та надання матеріальної допомоги, як зазначили у ДСА, створено з метою приведення нормативної бази ДСА у відповідність до актуального законодавства про державну службу.

Як зазначено у документі, новим Порядком визначаються «єдині підходи до погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь ДСА України та їх заступникам, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДСА України і керівникам апаратів місцевих судів та їх заступникам, які призначаються на посади та звільняються з посад начальниками територіальних управлінь ДСА України».

У порівнянні з попередньою редакцією Порядку, з документу зникли згадки про преміювання за наявності економії фонду оплати праці та про виплату надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи.

«Рішення про преміювання та розмір премії керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних судів та їх заступникам, приймається керівниками апаратів цих судів шляхом видання наказу за письмовим погодженням з Головою ДСА України, відповідно до подання голови Верховного Суду, вищого спеціалізованого, апеляційного суду із зазначенням розміру преміювання.

Рішення про преміювання та розмір премії керівникам апаратів місцевих судів та їх заступникам, приймається керівниками апаратів цих судів шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником відповідного територіального управління ДСА України згідно з поданням голови суду із зазначенням розміру преміювання.

Рішення про преміювання та розмір премії начальникам територіальних управлінь ДСА України, їх заступникам, приймається начальником територіального управління шляхом видання наказу за письмовим погодженням з Головою ДСА України, відповідно до подання територіального управління із зазначенням розміру преміювання», - зазначено у Порядку.

Конкретні умови, критерії, розміри преміювання, порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання у Верховному Суді, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судах, територіальних управліннях ДСА України визначаються в положенні про преміювання відповідного суду, територіального управління ДСА України.

Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих і апеляційних судів та їх заступникам приймається головами відповідних судів (або особами, які здійснюють їх адміністративні повноваження) шляхом видання наказу у межах затвердженого фонду оплати праці.

Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівникам апаратів місцевих судів та їх заступникам приймається головами відповідних судів або особами, які здійснюють їх адміністративні повноваження шляхом видання наказу (розпорядження) у межах затвердженого фонду оплати праці.

З повним текстом нової редакції Порядку погодження преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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