У Пентагоні заявили, що продовжують надавати Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні

У Пентагоні зробили заяву після повідомлень про зупинку постачання Україні деяких обіцяних боєприпасів.

Фото: dw.com

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Як раніше повідомлялося, США призупиняють постачання для України деяких боєприпасів і ракет для ППО.

У свою чергу заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі підкреслив, що Пентагон «продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні» після повідомлень про зупинку постачання деяких обіцяних боєприпасів, пише Axios.

«Водночас Міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів Адміністрації», - сказав Колбі.

Раніше Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракети для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими.

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