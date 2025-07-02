ВАКС не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності

ВАКС відмовив у клопотанні антикорупційних органів про відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра та міністра національної єдності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, підозрюваного у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Відповідне рішення ВАКС прийняв на засіданні 2 липня, відмовивши у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віце-прем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

Раніше прокурори САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій, про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України (зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Під час судового засідання Олексій Чернишов назвав цей процес покаранням за «книжки та знижки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.