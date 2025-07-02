ВАКС не отстранил Алексея Чернышева от должности вице-премьера и министра национального единства

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об отстранении от должности вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Соответствующее решение ВАКС принял на заседании 2 июля, отказав в удовлетворении ходатайства стороны обвинения.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в виде залога в размере 120 млн гривен.

Ранее прокуроры САП сообщили Чернышеву, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий, о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины (злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

Во время судебного заседания Алексей Чернышов назвал этот процесс наказанием за «книжки и скидки».

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