В тюрьмах и пробационных службах Британии могут появиться «детекторы запаха» с ИИ

В Великобритании новые технологии могут быть использованы для мониторинга преступников.

Фото: PA

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В Великобритании ряд технологических компаний представили министру по делам тюрем и пробации Джеймсу Тимпсону свои устройства — камеры, установленные в домах правонарушителей, и «детекторы запаха» для выявления употребления наркотиков в тюрьмах и за их пределами могут быть внедрены как новые технологии для мониторинга преступников и сдерживания рецидивов, пишет Expressandstar.

Отмечается, что детектор запаха, похожий на человеческий нос, использует синтетические мозговые клетки и искусственный интеллект для обнаружения наркотиков. Его могут применять в тюрьмах и пробационных офисах. Это может повысить безопасность персонала, а также помочь выявить, нарушил ли правонарушитель условия освобождения под надзор в обществе.

Компании, разрабатывающие системы домашнего мониторинга с применением искусственного интеллекта, вошли в число семи финалистов из 90 поданных заявок, отобранных для участия в процессе.

Камеры с искусственным интеллектом могут быть установлены в домах правонарушителей в обществе для мониторинга их поведения во время исполнения условного наказания.

«Мы унаследовали судебную систему в состоянии кризиса, которая нуждается в реформах. Тюрьмы и пробация работают в аналоговом режиме, тогда как технологии ведут нас в цифровую эпоху.

Именно поэтому мы пригласили компании представить смелые новые идеи, чтобы помочь нам внедрять строгие наказания и усиленное наблюдение.

Принятие новых технологий поможет нам защитить жертв, сократить рецидивы и снизить преступность в рамках нашего плана изменений», — заявил лорд Тимпсон.

Среди других представленных технологических решений — программное обеспечение для помощи персоналу при вводе данных о правонарушителях и инструменты транскрипции для сокращения объема административной работы.

Отмечается, что успешные предложения будут рассмотрены для запуска в пилотных проектах. Решения по планам ожидаются в ближайшие месяцы.

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