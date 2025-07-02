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У в’язницях та офісах пробації Британії можуть з’явитися «детектори запаху» з ШІ

21:24, 2 липня 2025
У Британії нові технології можуть бути використані для моніторингу злочинців.
У в’язницях та офісах пробації Британії можуть з’явитися «детектори запаху» з ШІ
Фото: PA
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У Великій Британії низка технологічних компанії представили міністру з питань в’язниць і пробації Джеймсу Тімпсону свої пристрої — камери, встановлені в домівках правопорушників, та «детектори запаху» для виявлення вживання наркотиків у в’язницях та за їх межами можуть бути впроваджені як нові технології для моніторингу злочинців і стримування рецидиву, пише Expressandstar.

Зазначається, що детектор запаху, подібний до людського носа, використовує синтетичні мозкові клітини та штучний інтелект для виявлення наркотиків. Його можуть використовувати у в’язницях та офісах пробації. Це могло б підвищити безпеку персоналу, а також допомогти виявити, чи порушив правопорушник умови звільнення під наглядом у громаді.

Компанії, що розробляють системи домашнього моніторингу із застосуванням штучного інтелекту, увійшли до числа семи фіналістів із 90 поданих заявок, відібраних для участі в процесі.

Камери зі штучним інтелектом можуть бути встановлені в оселях правопорушників у громаді для моніторингу їхньої поведінки під час відбуття умовного покарання.

«Ми успадкували судову систему в кризі, яка потребує реформ. В’язниці та пробація працюють у аналоговому режимі, в той час як технології рухають нас у цифрову епоху.

Саме тому ми запросили компанії представити сміливі нові ідеї, щоб допомогти нам впроваджувати суворі покарання та посилене спостереження.

Прийняття нових технологій допоможе нам захистити жертв, зменшити рецидиви та скоротити злочинність у межах нашого плану змін», - заявив Лорд Тімпсон.

Серед інших представлених технологічних рішень — програмне забезпечення для допомоги персоналу у введенні даних про правопорушників та інструменти транскрипції для зменшення обсягу адміністративної роботи.

Зазначається, що успішні пропозиції будуть розглядатися для запуску у пілотних проектах. Рішення щодо планів очікуються в найближчі місяці.

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СІЗО штучний інтелект Велика Британія ШІ

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