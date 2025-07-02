В Пентагоне заявили, что продолжают предоставлять Трампу варианты продолжения военной помощи Украине

В Пентагоне сделали заявление после сообщений о приостановке поставок Украине некоторых обещанных боеприпасов.

Фото: dw.com

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Как сообщалось ранее, США приостанавливают поставки для Украины некоторых боеприпасов и ракет для ПВО.

В свою очередь, заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок некоторых обещанных боеприпасов, пишет Axios.

«В то же время Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, при этом сохраняя боевую готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Администрации», — сказал Колби.

Ранее Колби, после обзора запасов боеприпасов Пентагона, объявил о приостановке поставок Украине ракет для систем ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов, беспилотников и ракет для истребителей F-16 из-за опасений, что запасы оружия США стали слишком низкими.

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