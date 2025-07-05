Генсек НАТО Рютте сподівається на гнучкість США, щоб Україна залишалася озброєною

Генсек НАТО закликав США до гнучкості у підтримці України для її самооборони.

Фото: Reuters

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що США виявлять гнучкість у наданні Україні ресурсів для самозахисту, водночас забезпечуючи власні оборонні запаси. Про це повідомило видання Bloomberg.

«США повинні переконатися, що запаси перебувають на рівні, який нам потрібен для США, тому що вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед», – заявив Рютте журналістам.

Раніше цього тижня Пентагон оголосив про тимчасове припинення постачання Україні артилерійських снарядів і ракет для систем ППО через занепокоєння щодо скорочення власних запасів. Вашингтон оцінює необхідність збереження озброєнь для протидії іншим загрозам безпеці. Призупинена допомога була виділена ще за адміністрації Байдена, а рішення збіглося з посиленням російських атак на Київ та інші українські міста.

У свою чергу, згодом Елбрідж Колбі підкреслив, що Пентагон «продовжує надавати Президенту США надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні» після повідомлень про зупинку постачання.

Згодом стало відомо, що рішення про призупинення військової допомоги Україні було ухвалено в односторонньому порядку очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

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