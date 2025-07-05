Европейские издатели подали жалобу на Google из-за функции AI Overviews

Европейские издатели подали антимонопольную жалобу на AI-алгоритмы Google.

Фото: Reuters

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Группа независимых европейских издателей подала антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию против Google из-за функции AI Overviews, которая отображает сгенерированные искусственным интеллектом обзоры над обычными результатами поиска, сообщило агентство Reuters.

Согласно документу Альянса независимых издателей от 30 июня, Google злоупотребляет своим доминированием в сфере онлайн-поиска, используя контент издателей для создания AI Overviews. Это приводит к уменьшению трафика, читательской аудитории и доходов издателей, поскольку созданные ИИ резюме вытесняют оригинальный контент в низ страницы результатов поиска. Издатели утверждают, что не могут отказаться от использования их контента для обучения языковых моделей Google без риска потери видимости в поисковой системе.

AI Overviews, запущенные Google в мае 2025 года в более чем 100 странах, предоставляют короткие ответы на запросы пользователей и уже содержат рекламу. Издатели требуют от Еврокомиссии временных мер, чтобы предотвратить «непоправимый вред» конкуренции и обеспечить доступ к новостному контенту.

В Google заявили, что их поисковая система ежедневно обеспечивает миллиарды переходов на сайты, а новые ИИ-функции создают дополнительные возможности для контента и бизнеса. Компания также отвергла обвинения, назвав данные об уменьшении трафика «неполными и искаженными».

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