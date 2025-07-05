США рассматривают возможность предоставления Украине систем Patriot для защиты, – Трамп

Трамп намекнул на новые Patriot для Украины и раскритиковал Путина.

Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь защитить страну от российских атак. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, подтвердив продолжение сотрудничества с Украиной по поставкам оружия и боеприпасов.

«Украине нужны Patriot для обороны. Я не хочу, чтобы гибли люди. Мы можем их предоставить. Мы рассматриваем этот вопрос», - отметил Трамп. Он добавил, что обсудил это во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп подчеркнул, что США уже оказывали помощь Украине и планируют продолжать это делать. «Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Посмотрим, что будет дальше», - сказал он.

В то же время президент США выразил недовольство разговором с Путиным. «Похоже, он хочет идти до конца и просто убивать людей. Меня это не устраивает», - заявил Трамп.

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