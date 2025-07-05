Трамп пригрозил новыми санкциями Путину

По словам Трампа, санкции США против России жестче, чем против любой другой страны.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что подход США к России является более жестким, чем к Ирану, комментируя свой недавний разговор с Путиным: «Я жестче с РФ, чем с Ираном. Чем с любой другой страной».

«Мы много говорили о санкциях. Я бы не сказал, что он им рад. Да, ему удавалось с ними справиться, но это были санкции Байдена. А мои довольно жесткие. Возможно их введут. Он знает это, он профессионал», - сказал Трамп.

Напомним, Трамп после разговора с Путиным заявил, что не достиг с ним никакого прогресса.

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