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Побег в рассрочку – возле границы со Словакией задержали группу нарушителей и переправщика

10:56, 5 июля 2025
23-летний закарпатец переправлял группу граждан из Донецкой, Харьковской и Закарпатской областей в возрасте от 22 до 40 лет.
Побег в рассрочку – возле границы со Словакией задержали группу нарушителей и переправщика
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
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Военнослужащие Чопского пограничного отряда совместно с оперативниками задержали пятерых мужчин вблизи города Перечин на Закарпатье, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Группу, которая направлялась к госгранице на легковом автомобиле, возглавлял 23-летний закарпатец, который организовал переправку. Задержанные - граждане Украины в возрасте от 22 до 40 лет из Донецкой, Харьковской и Закарпатской областей. По данным следствия, переправщик связался с тремя «клиентами» через общих знакомых, а с четвертым - через социальные сети. Он подробно проинструктировал мужчин о схеме незаконного пересечения границы и должен был доставить их к границе. Стоимость такой «услуги» составляла от 5 до 8 тысяч долларов США, в целом злоумышленники планировали получить 29 тысяч долларов. Одному из клиентов даже предложили рассрочку платежа на полгода после успешного пересечения.

Во время проверочных мероприятий вблизи Перечина пограничники отдела «Новоселица» остановили автомобиль. Сначала задержанные утверждали, что ехали в Сваляву на отдых, наняв авто как такси. Однако во время опроса все четверо признались в намерении незаконно пересечь границу.

Четырех нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Водителя-организатора задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Следствие продолжается.

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Государственная пограничная служба граница Словакия

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