Взрыв в авто защитника – в Одессе задержали подозреваемого в теракте

В Одессе поймали диверсанта из Запорожья который заложил взрывчатку в авто работника ОПК.

Фото: Офис Генерального прокурора

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В Одессе правоохранители задержали 22-летнего жителя Запорожской области, подозреваемого в совершении террористического акта путем подрыва автомобиля работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Как ранее сообщалось, взрыв произошел, когда пострадавший сел за руль автомобиля, под сиденьем которого было заложено взрывное устройство. К счастью, мужчина выжил и сейчас получает медицинскую помощь. Благодаря оперативным действиям Одесской областной прокуратуры, СБУ и Нацполиции удалось задержать подозреваемого, которого, по данным следствия, завербовали российские спецслужбы. Ранее он уже имел судимость.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Фото: Офис Генерального прокурора

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