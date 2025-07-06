Погрожував ножем і вимагав сигарети – у Варшаві затримали викрадача таксиста

У Варшаві затримали чоловіка, який взяв таксиста в заручники, вимагаючи викуп і сигарети.

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Поліція варшавського району Середмістя затримала 31-річного громадянина Польщі, який намагався захопити в заручники 32-річного таксиста з Білорусі, погрожуючи йому ножем, повідомила пресслужба поліції Варшави.

За даними правоохоронців, зловмисник викликав таксі через мобільний додаток, а під час поїздки приставив ніж до шиї та живота водія. Після цього він зателефонував до екстреної служби 112, вимагаючи викуп у розмірі 100 тисяч злотих і пачку сигарет у м’якій упаковці. Оператор служби 112 професійно підтримував розмову зі зловмисником, одночасно передаючи інформацію поліції.

Після прибуття правоохоронців, які оточили таксі, підозрюваний здався. Йому висунули звинувачення у захопленні заручника з особливим знущанням, розбійному пограбуванні та заподіянні тілесних ушкоджень. Раніше судимий за напад на поліцейського та зберігання наркотиків, чоловік може отримати до 25 років ув’язнення. Наразі він перебуває в психіатричній лікарні слідчого ізолятора.

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