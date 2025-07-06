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Масштабное наводнение в Техасе унесло 51 жизнь, продолжаются поиски пропавших

12:51, 6 июля 2025
Среди пропавших без вести есть дети.
Масштабное наводнение в Техасе унесло 51 жизнь, продолжаются поиски пропавших
Фото: Axios
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Центральный Техас охватило масштабное наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 51 человека, сообщило издание Axios. Стихия внезапно ударила по региону, нанеся наибольшие потери в частном девичьем лагере «Мистик» вблизи реки Гваделупе.

Наводнение началось утром 4 июля из-за сильных осадков, которые вызвали стремительный выход реки Гваделупе из берегов в 100 км к северо-западу от Сан-Антонио. Затопленными оказались лагеря, дороги и жилые районы в округах Керр, Трэвис, Бернет и Кендалл. В округе Керр, где расположен лагерь «Мистик», найдены тела 43 погибших, среди которых 12 взрослых и пятеро детей еще не идентифицированы. В лагере до сих пор считаются пропавшими без вести 27 девушек. В соседних округах подтверждено еще восемь смертей: четыре в округе Трэвис (Остин), три в округе Бернет и одна в округе Кендалл.

Среди погибших - директор лагеря «Мистик» Дик Истленд и трое девочек в возрасте 8-9 лет: Лила Боннер, Дженни Хант и Сара Марш. «Собственными глазами видел в похоронном бюро десятки мешков для тел. Это разбивает сердце», - отметил судья округа.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала усовершенствовать систему раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Спасательные операции продолжаются с участием поисковых групп, собак, дронов и авиации. Дожди не утихают, а уровень воды в некоторых районах продолжает расти. По данным местных властей, вода поднялась до 8-9 метров всего за 45 минут, смывая дороги и наземные дороги.

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