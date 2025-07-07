Роковое селфи – медведь загрыз туриста, который пытался покормить его с рук

Итальянский турист погиб в Румынии от нападения медведя во время кормления.

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В румынских Карпатах на Трансфегерашском шоссе бурый медведь напал на 48-летнего итальянского туриста Омара, который пытался покормить животное с рук, сообщило издание Bild. Мужчина погиб на месте.

По данным следствия, турист, который увлекался фотографированием диких животных вблизи, остановился на живописной горной дороге, проигнорировав знаки, запрещающие кормить медведей. На его телефоне нашли снимки, сделанные перед нападением, где медведь приближался к нему. Свидетели сообщили, что после нападения животное затащило тело в лес. Водители вызвали экстренные службы, но спасти туриста не удалось.

Прибывшие на место спасатели столкнулись с агрессией медведицы, вероятно, защищавшей своих детенышей, и были вынуждены ее застрелить. По данным местных властей, в этом районе обитает более сотни бурых медведей, и за последний месяц зафиксировано три нападения на туристов из-за запрещенного кормления.

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