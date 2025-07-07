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Действия полицейских на предмет нарушений прав человека будет проверять отдельная комиссия с представителями общественности

14:16, 7 июля 2025
Кабмин предлагает создать дисциплинарную комиссию по правам человека, которая будет проверять нарушения полицейскими прав человека, в которую войдут представители общественности и правозащитных организаций.
Действия полицейских на предмет нарушений прав человека будет проверять отдельная комиссия с представителями общественности
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Кабмин 7 июля одобрил для внесения в парламент законопроект, которым предлагается ввести в состав дисциплинарных комиссий по действиям полицейских представителей общественности.

Так, правительство одобрило законопроект «О внесении изменений в Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины относительно усовершенствования порядка проведения служебных расследований и обеспечения независимости дисциплинарных комиссий».

Законопроектом предлагается дополнить ряд статей Дисциплинарного устава Национальной полиции положениями, которыми предусматривается создание и функционирование двух типов дисциплинарных комиссий:

  • для проведения служебных расследований согласно сведениям о нарушениях полицейскими служебной дисциплины (дисциплинарная комиссия по проведению служебных расследований) и по рассмотрению вопросов о нарушении полицейскими прав человека или гражданина (дисциплинарная комиссия по правам человека);
  • включение в состав дисциплинарных комиссий по правам человека не менее половины членов, которые являются авторитетными и известными представителями общественности, правозащитных организаций;
  • определение процедур деятельности указанных комиссий, отдельные обязанности руководителя, назначившего служебное расследование, руководителя полицейского относительно наложения дисциплинарных взысканий и т.д.

Итак, Кабмин предлагает создать дисциплинарную комиссию по правам человека, которая будет проверять нарушения полицейскими прав человека, в которую войдут представители общественности и правозащитных организаций.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины права человека

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