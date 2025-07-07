Действия полицейских на предмет нарушений прав человека будет проверять отдельная комиссия с представителями общественности

Кабмин 7 июля одобрил для внесения в парламент законопроект, которым предлагается ввести в состав дисциплинарных комиссий по действиям полицейских представителей общественности.
Так, правительство одобрило законопроект «О внесении изменений в Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины относительно усовершенствования порядка проведения служебных расследований и обеспечения независимости дисциплинарных комиссий».
Законопроектом предлагается дополнить ряд статей Дисциплинарного устава Национальной полиции положениями, которыми предусматривается создание и функционирование двух типов дисциплинарных комиссий:
Итак, Кабмин предлагает создать дисциплинарную комиссию по правам человека, которая будет проверять нарушения полицейскими прав человека, в которую войдут представители общественности и правозащитных организаций.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.