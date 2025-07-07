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Суддю Приморського райсуду Одеси Сергія Кічмаренка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

14:49, 7 липня 2025
Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
Суддю Приморського райсуду Одеси Сергія Кічмаренка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя
Фото з відкритих джерел
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Суддю Приморського районного суду міста Одеси Кічмаренка Сергія Миколайовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 7 липня 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 7 липня 2025 року, суддю Приморського районного суду міста Одеси Кічмаренка Сергія Миколайовича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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