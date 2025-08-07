Практика судов
На электронные почты граждан рассылают фейковые судебные повестки, содержащие «вирусы»

14:06, 7 августа 2025
Файлы, в которых содержится якобы «судебная повестка», отправленные на электронную почту, могут содержать «вирусы» — лучше проверять наличие повесток в суд через «Дію».
На электронные почты граждан рассылают фейковые судебные повестки, содержащие «вирусы»
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA сообщила о случаях рассылки фейковых судебных повесток.

«Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы CERT-UA исследовала ряд кибератак, совершенных группировкой UAC-0099, в отношении органов государственной власти, Сил обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как правило, на первом этапе происходит рассылка электронных писем, преимущественно с использованием UKR.NET и на тему «судебной повестки», которые содержат ссылку на легитимный файловый сервис (в том числе, сокращенную с помощью сервисов URL Shortener), по которой будет загружен двойной архив, содержащий HTA-файл.

Запуск упомянутого HTA-файла приводит к выполнению ряда операций с файлами и созданию запланированных задач, что в дальнейшем обеспечивает функционирование загрузчика MATCHBOIL (вероятно, взамен LONEPAGE). В ходе реагирования обнаружено, что на ЭВМ могут быть дозагружены дополнительные программные средства: бэкдор MATCHWOK и стилер DRAGSTARE», — подчеркнули в правительстве.

Там добавили, что изменение тактик, техник, процедур и инструментария свидетельствует об эволюции и персистентном характере киберугрозы.

В свою очередь, представитель ГСА и Минцифры Оксана Литвинова напомнила, что о судебных уведомлениях можно узнать из «Дії».

«Поэтому будьте осторожны, когда получаете судебные повестки на электронную почту», — добавила она.

Автор: Наталя Мамченко





