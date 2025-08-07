Практика судов
Кабмин предлагает обновить механизмы государственной регистрации прав на недвижимость

14:44, 7 августа 2025
В Раду подан законопроект о публично-правовом интересе.
Кабмин предлагает обновить механизмы государственной регистрации прав на недвижимость
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса». Инициатива направлена на обновление механизмов регистрации прав на недвижимость.

Что изменится в сфере госрегистрации

Законопроект предусматривает внесение изменений в несколько ключевых законов, в частности:

• «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»,
• «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»,
• «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защите прав собственности»,
• «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию рейдерству».

Ключевые новации законопроекта:

Регистрация по судебным решениям

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании решения суда, поступившего в электронный кабинет субъекта госрегистрации или нотариуса. Для подачи заявления с судебным решением достаточно будет указать его реквизиты, после чего госрегистратор самостоятельно получит копию решения в электронной форме.

Исполнение судебных решений без лишних препятствий

Проведение регистрационных действий на основании судебных решений не будет зависеть от наличия зарегистрированных запретов на регистрацию или ранее поданных заявлений по тому же объекту недвижимости или юридическому лицу (очередность рассмотрения заявлений).

Устранение очередей при рассмотрении заявлений

Предусматривается исключение задержек в рассмотрении следующих заявлений по одному и тому же объекту недвижимости.

Реагирование в кризисных условиях

Кабмин получит полномочия вводить специальные порядки проведения регистрационных действий в случае чрезвычайных обстоятельств, в частности — отсутствия доступа к реестрам.

Кабинет Министров Украины

