В НБУ прокомментировали перспективы легализации криптовалют в Украине

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина прокомментировал перспективы легализации виртуальных активов в стране. По его мнению, этот процесс должен происходить осторожно, в рамках европейского законодательства, без ущерба для финансовой стабильности и полномочий НБУ.
В фокусе — директива MICA
Пышный подчеркнул, что при формировании правового поля для криптоактивов Украина должна двигаться в рамках европейской директивы MICA, которая вступила в силу только в январе 2025 года. Этот документ предоставляет достаточно широкое поле для усмотрения и национального регулирования.
«Очень важно, чтобы в момент, когда будет урегулирован статус виртуальных активов, регуляторы были способны реализовать те полномочия, которые им будут предоставлены. Для этого важно создать достаточное пространство и, возможно, определенный переходный период», — подчеркнул он.
Красные линии НБУ
При легализации криптовалют должны быть соблюдены определенные «красные линии»:
Приоритет — прозрачность
Легализация виртуальных активов также не должна подрывать эффективность финансового мониторинга. В законодательство в этой сфере должны быть внедрены нормы международных стандартов FATF и соответствующих европейских регуляций. Как подчеркивает Пышный, она не должна подпитывать теневой сектор.
Идеальный сценарий, по его словам, — если легализация поможет детенизировать рынок.
«Мы говорим, что нашей "красной линией" будет следующее — только гривна является законным платежным средством на территории Украины», — подчеркнул он.
