В НБУ прокомментировали перспективы легализации криптовалют в Украине

15:38, 7 августа 2025
Андрей Пышный объяснил условия легализации виртуальных активов в Украине – точно не будут платежным средством.
Источник фото: Depositphotos / orion_production
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина прокомментировал перспективы легализации виртуальных активов в стране. По его мнению, этот процесс должен происходить осторожно, в рамках европейского законодательства, без ущерба для финансовой стабильности и полномочий НБУ.

В фокусе — директива MICA

Пышный подчеркнул, что при формировании правового поля для криптоактивов Украина должна двигаться в рамках европейской директивы MICA, которая вступила в силу только в январе 2025 года. Этот документ предоставляет достаточно широкое поле для усмотрения и национального регулирования.

«Очень важно, чтобы в момент, когда будет урегулирован статус виртуальных активов, регуляторы были способны реализовать те полномочия, которые им будут предоставлены. Для этого важно создать достаточное пространство и, возможно, определенный переходный период», — подчеркнул он.

Красные линии НБУ

При легализации криптовалют должны быть соблюдены определенные «красные линии»:

  • Виртуальные активы не могут быть платежным средством, не должны подрывать эффективность наших монетарных инструментов. Не должно происходить никакой передачи монетарных полномочий или подрыва возможностей Национального банка в связи с легализацией виртуальных активов.
  • Также важно, чтобы виртуальные активы не стали инструментом для обхода действующих ограничений военного времени, направленных на сбалансирование денежно-кредитного рынка и обеспечение достаточного уровня золотовалютных резервов.
  • Необходимо предоставить регуляторам достаточно высокий уровень полномочий для соответствующего реагирования и применения мер воздействия за нарушения прав потребителей на рынке виртуальных активов. Регуляторы должны обладать должным уровнем компетентности и техническими решениями для надзора за участниками рынка.

Приоритет — прозрачность

Легализация виртуальных активов также не должна подрывать эффективность финансового мониторинга. В законодательство в этой сфере должны быть внедрены нормы международных стандартов FATF и соответствующих европейских регуляций. Как подчеркивает Пышный, она не должна подпитывать теневой сектор.

Идеальный сценарий, по его словам, — если легализация поможет детенизировать рынок.

«Мы говорим, что нашей "красной линией" будет следующее — только гривна является законным платежным средством на территории Украины», — подчеркнул он.

НБУ криптовалюта

