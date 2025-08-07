205 человек подали документы для участия в конкурсе на 23 вакантные должности судей ВАКС, список

Завершен этап приема документов в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 7 июля по 6 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила документы от 205 лиц, которые изъявили намерение принять участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В ближайшее время Комиссия обработает и проверит поданные пакеты документов на соответствие требованиям и примет решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.

В ВККС напомнили, что на данный момент вакантными являются 13 должностей судей ВАКС первой инстанции и 10 должностей судей Апелляционной палаты ВАКС. В этот раз кандидаты могут одновременно претендовать на вакансии в обеих инстанциях суда.

Список лиц, подавших документы для участия в конкурсе:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.