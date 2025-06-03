Объявлен новый конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС – конкурс продлится до 2026 года

Конкурс на 23 должности судей Антикоррупционного суда состоится по новым правилам – документы можно подать с 7 июля по 6 августа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 3 июня 2025 года объявила новый конкурс на 23 вакантных должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Согласно решению ВККС, конкурс объявлен на 13 должностей судей первой инстанции ВАКС и 10 должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Документы для участия в конкурсе можно подать с 7 июля по 6 августа (включительно).

По информации ВККС, все этапы квалификационного экзамена состоятся в октябре-ноябре.

Специальные заседания ВККС и ОСМЭ, по расчетам Комиссии, состоятся в январе 2026 года, а финальные собеседования с кандидатами – в марте 2026 года.

Отметим, что новый конкурс в ВАКС и АП ВАКС пройдет уже по новым правилам:

кандидаты смогут претендовать как в первую, так и во вторую инстанцию ​​ВАКС одновременно

в конкурсе смогут участвовать кандидаты, для которых конкурс 2023-2025 годов оказался неудачным

количество вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде, как в суде первой инстанции, может быть увеличено, если в конкурсе на должность судьи АП ВАКС победит действующий судья ВАКС

кроме стандартных тестов кандидаты будут сдавать тестирование по истории украинской государственности – проходной балл за тестирование определит сама Комиссия

Напомним, что по итогам конкурса на должности судей ВАКС 2023-2025 годов были назначены судьями первой инстанции Антикоррупционного суда всего две судьи. Конкурс в АП ВАКС завершился неудачно – ни один кандидат не преодолел этап квалификационного экзамена.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.