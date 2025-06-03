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В Ровенской области разоблачили правоохранителя, который за $5000 обещал освободить от поездки в «горячие точки» фронта

16:18, 3 июня 2025
В свою схему чиновник привлек родственницу — бывшую влиятельную сотрудницу, которая сейчас на пенсии.
В Ровенской области разоблачили правоохранителя, который за $5000 обещал освободить от поездки в «горячие точки» фронта
Фото иллюстративное, источник фото: ГБР
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Государственное бюро расследований разоблачило и сообщило о подозрении должностному лицу одного из правоохранительных органов Ровенской области, который за деньги влиял на списки тех, кого отправляли в командировку для выполнения боевых задач. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Указывается, что схема действовала как минимум с июля 2023 года. Примерно за 5 тысяч долларов США чиновник обещал «решить вопрос» с освобождением от поездки в «горячие точки» фронта на полгода. Для этого он привлекал свою родственницу — бывшую влиятельную сотрудницу, которая, хотя и на пенсии, имела связи среди чиновников и военного командования.

«Именно через нее вносились коррективы в соответствующие списки.

Преступная деятельность была разоблачена благодаря сознательной позиции его коллег. Один из правоохранителей отказался платить и добровольно отправился выполнять боевые задачи. Но уже на месте ему снова предложили «решить вопрос» и снова не идти воевать. Мужчина сообщил об этом в ГБР», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются все участники схемы и количество тех, кто согласился заплатить за уклонение от командировки в зону боевых действий.

Теперь должностному лицу грозит до 5 лет лишения свободы. В ходе расследования правовая квалификация действий чиновника может быть уточнена.

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ГБР

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