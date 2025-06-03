В Пакистане, воспользовавшись землетрясением, сбежали более 200 заключенных

Полиция проводит облавы в городе, разыскивая беглецов.

Фото: Reuters

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В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, после серии подземных толчков из местной тюрьмы в округе Малир сбежали более 200 заключенных. Инцидент произошел около полуночи, когда заключенные в панике начали требовать вывода их из камер, опасаясь обрушения здания. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Руководство тюрьмы, чтобы избежать жертв, временно переместило около тысячи заключенных во внутренний тюремный двор. Однако ситуация вышла из-под контроля: часть заключенных напала на охрану, отобрала оружие, открыла огонь и прорвалась через главные ворота.

В результате сбежали 216 человек. Полиция уже задержала 80 из них. Поиски остальных продолжаются: правоохранители проводят облавы в городе и проверяют дома, где могут скрываться беглецы. Один заключенный погиб во время побега, двое сотрудников тюрьмы получили ранения.

Заведение в Малире является второй по величине тюрьмой провинции Синд и сильно переполнено. При норме 2200 человек там содержится около 5000 заключенных.

Полиция заявила, что побег удалось частично предотвратить благодаря предупредительной стрельбе в воздух, которая заставила многих вернуться в камеры. Однако часть заключенных воспользовалась хаосом и исчезла.

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