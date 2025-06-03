У Пакистані, скориставшись землетрусом, втекли понад 200 ув'язнених

Поліція проводить облави в місті, розшукуючи втікачів.

Фото: Reuters

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У Карачі, найбільшому місті Пакистану, після серії підземних поштовхів з місцевої в'язниці в окрузі Малір втекли понад 200 ув'язнених. Інцидент стався близько опівночі, коли в'язні в паніці почали вимагати виведення їх з камер, побоюючись обвалення будівлі. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Керівництво в’язниці, аби уникнути жертв, тимчасово перемістило близько тисячі ув'язнених у внутрішній тюремний двір. Однак ситуація вийшла з-під контролю: частина ув’язнених напала на охорону, відібрала зброю, відкрила вогонь і прорвалася через головні ворота.

У результаті втекли 216 осіб. Поліція вже затримала 80 з них. Пошуки решти тривають: правоохоронці проводять облави в місті та перевіряють будинки, де можуть переховуватися втікачі. Один ув’язнений загинув під час втечі, двоє працівників в'язниці отримали поранення.

Заклад у Малірі є другою за величиною в’язницею провінції Сінд і сильно переповнений. При нормі 2200 осіб там утримується близько 5000 в’язнів.

Поліція заявила, що втечі вдалося частково запобігти завдяки попереджувальній стрілянині в повітря, яка змусила багатьох повернутися до камер. Однак частина в’язнів скористалася хаосом і зникла.

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