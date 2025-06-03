На Рівненщині викрили правоохоронця, який за $5000 обіцяв звільнити від поїздки у «гарячі точки» фронту

До своєї схеми посадовець залучав родичку — колишню впливову працівницю, яка наразі на пенсії.

Фото ілюстративне, джерело фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань викрило та повідомило про підозру посадовцю одного з правоохоронних органів Рівненської області, який за гроші впливав на списки тих, хто відправлявся у відрядження для виконання бойових завдань. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що схема діяла щонайменше з липня 2023 року. За приблизно 5 тисяч доларів США посадовець обіцяв «вирішити питання» зі звільненням від поїздки у «гарячі точки» фронту на півроку. Для цього він залучав свою родичку — колишню впливову працівницю, яка хоч і на пенсії, але мала зв’язки серед посадовців і військового командування.

«Саме через неї вносилися корективи у відповідні списки.

Злочинну діяльність викрили завдяки свідомій позиції його колег. Один із правоохоронців відмовився платити та добровільно вирушив виконувати бойові завдання. Але вже на місці йому знову запропонували «вирішити питання» або знову не піти воювати. Чоловік повідомив про це ДБР», - сказано у повідомленні.

Наразі триває розслідування, встановлюються всі учасники схеми та кількість тих, хто погодився заплатити за ухилення від відрядження у зону бойових дій.

Тепер посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі. У ході розслідування правову кваліфікацію дій посадовця може бути уточнено.

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