Оголошено новий конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – конкурс триватиме до 2026 року

Конкурс на 23 посади суддів Антикорупційного суду відбудеться за новими правилами – документи можна подати з 7 липня до 6 серпня.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 3 червня 2025 року оголосила новий конкурс на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Відповідно до рішення ВККС, конкурс оголошено на 13 посад суддів першої інстанції ВАКС та 10 посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Документи для участі у конкурсі можна подати з 7 липня по 6 серпня (включно).

За інформацією ВККС, усі етапи кваліфікаційного іспиту відбудуться у жовтні-листопаді.

Спеціальні засідання ВККС та ГРМЕ, за розрахунками Комісії, відбудуться у січні 2026 року, а фінальні співбесіди з кандидатами – у березні 2026 року.

Зазначимо, що новий конкурс до ВАКС та АП ВАКС відбудеться вже за новими правилами:

кандидати зможуть претендувати як у першу, так і другу інстанцію ВАКС одночасно

в конкурсі зможуть брати участь кандидати, для яких конкурс 2023-2025 років виявився невдалим

кількість вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді як суді першої інстанції може бути збільшено, якщо у конкурсі на посаду судді АП ВАКС переможе діючий суддя ВАКС

окрім стандартних тестувань, кандидати складатимуть тестування з історії української державності – прохідний бал за тестування визначить сама Комісія

Нагадаємо, що за підсумками конкурсу на посади суддів ВАКС 2023-2025 років були призначені суддями першої інстанції Антикорупційного суду всього дві судді. Конкурс до АП ВАКС завершився невдало – жоден кандидат не подолав етап кваліфікаційного іспиту.

Автор В’ячеслав Хрипун

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